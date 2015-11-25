NadinKozhushko

Создаю, администрирую, качественно сопровождаю группы в соц сетях, форумы, сайты, пишу статьи по вашей теме!

Создаю группы и страницы в социальных сетях, администрирую форумы и сайты, качественно сопровождаю данные проекты. А также подбираю интересный контент, провожу конкурсы, акции, онлайн-мероприятия, пишу уникальные статьи по вашей теме и т.д. Дополнительная информация по опыту и стоимости при личном собеседовании. Ваша задача - мое решение! Быстро и качественно!

Образование:

Высшее (экономист-менеджер) - Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТГНГУ)

* Лауреат научно-практических конференций, форумов, конкурсов и олимпиад

Опыт работы:

Собственный бизнес (2014-2015 гг), ведение групп ВК, Инстаграмм, сайта, контекстная реклама, работа с маркетинговыми инструментами

Email: [email protected]