Окончила институт с красным дипломом, имею научные публикации, участвовала в конференции "Ломоносов 2012" г. Москва, тема дипломной работы:"Коммуникативно-прагматический аспект высказываний с отрицанием в современном английском языке".

Опыт работы в международных компаниях более 5 лет: ведение переговоров с иностранными контрагентами, опыт работы персональным переводчиком генерального директора на встречах, собраниях, презентациях с иностранными клиентами, международных выставках

Переводы контрактов, коммерческих предложений, технической и юридической документации, прайс-листов, каталогов, накладных, сертификатов, деловых писем