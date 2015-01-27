Полиграфический дизайн - буклеты, флаеры, каталоги, открытки, ресторанное меню
СХЕМА РАБОТЫ:
Подробное обсуждение технического задания (ТЗ).(При необходимости) обсуждение сроков передачи материалов заказчиком.Предоплата 50 % от стоимости.Создание макета —> утверждение. Правки, если таковые требуются (2 бесплатные).Полная оплата —> отдаю исходники.
ОБЩЕНИЕ:Через систему приватных сообщений.Skype: afina-primaТелефон - в крайних случаяхГРАФИК РАБОТЫ:Работаю по будням с 10:00 до 18:00Работа в выходные и праздничные дни оговаривается в индивидуальном порядке
ОПЛАТА:
Карта VISA СбербанкWebmoney