Nadiva

Надежда Nadiva

 
54 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Полиграфический дизайн - буклеты, флаеры, каталоги, открытки, ресторанное меню

СХЕМА РАБОТЫ:

  • Подробное обсуждение технического задания (ТЗ).
  • (При необходимости) обсуждение сроков передачи материалов заказчиком.
  • Предоплата 50 % от стоимости.
  • Создание макета —> утверждение.                                                                                                         Правки, если таковые требуются (2 бесплатные).
  • Полная оплата —> отдаю исходники.

    • ОБЩЕНИЕ:

  • Через систему приватных сообщений.
  • Skype: afina-prima
  • Телефон - в крайних случаях
  • ГРАФИК РАБОТЫ:
  • Работаю по будням с 10:00 до 18:00
  • Работа в выходные и праздничные дни оговаривается в индивидуальном порядке

    • ОПЛАТА:

    Карта VISA Сбербанк

  • Webmoney

  • Верстка полиграфии
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