Привет, меня зовут Надежда. Я ретушер с опытом работы более 6 лет в фотолаборатории. Недавно вышла на фриланс, и поэтому у меня пока нет отзывов тут, но в моем резюме вы сможете увидеть качество моих работ. Постоянно учусь и повышаю уровень навыков. Предлагаю услуги по ретуши в фоторедакторах: Photoshop / Lightroom / Capture OneОбработка фото:

Бьюти, HIGH-END ретушь

Журнальная ретушь

Портретная ретушь

Предметная ретушь

Ретушь фотографий для каталогов

Обтравка фото, замена фона

Обработка фуд фото

Цветокоррекция фотографий

Реставрация старых фотографий

соблюдение сроков

буду всегда на связи

качественный результат

Со своей стороны гарантирую:

Для каждого клиента действует услуга по бесплатной обработке одной фото c помещением ее в мое портфолио, или на платной основе если есть подобное фото в портфолио, но вы хотите посмотреть обработку именно на своем исходнике.