NadlinIvaRetouch

Надежда Иванина NadlinIvaRetouch

 
38 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Привет, меня зовут Надежда. Я ретушер с опытом работы более 6 лет в фотолаборатории. Недавно вышла на фриланс, и поэтому у меня пока нет отзывов тут, но в моем резюме вы сможете увидеть качество моих работ. Постоянно учусь и повышаю уровень навыков. Предлагаю услуги по ретуши в фоторедакторах: Photoshop / Lightroom / Capture OneОбработка фото:

  • Бьюти, HIGH-END ретушь
  • Журнальная ретушь
  • Портретная ретушь
  • Предметная ретушь
  • Ретушь фотографий для каталогов
  • Обтравка фото, замена фона
  • Обработка фуд фото
  • Цветокоррекция фотографий
  • Реставрация старых фотографий

Со своей стороны гарантирую:
  • соблюдение сроков
  • буду всегда на связи
  • качественный результат

При больших заказах есть скидки. 

Для каждого клиента действует услуга по бесплатной обработке одной фото c помещением ее в мое портфолио, или на платной основе если есть подобное фото в портфолио, но вы хотите посмотреть обработку именно на своем исходнике.
Photoshop
Портфолио
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