Надежда Иванина NadlinIvaRetouchNadlinIvaRetouch
38 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет, меня зовут Надежда. Я ретушер с опытом работы более 6 лет в фотолаборатории. Недавно вышла на фриланс, и поэтому у меня пока нет отзывов тут, но в моем резюме вы сможете увидеть качество моих работ. Постоянно учусь и повышаю уровень навыков. Предлагаю услуги по ретуши в фоторедакторах: Photoshop / Lightroom / Capture OneОбработка фото:
- Бьюти, HIGH-END ретушь
- Журнальная ретушь
- Портретная ретушь
- Предметная ретушь
- Ретушь фотографий для каталогов
- Обтравка фото, замена фона
- Обработка фуд фото
- Цветокоррекция фотографий
- Реставрация старых фотографий
- соблюдение сроков
- буду всегда на связи
- качественный результат
При больших заказах есть скидки.
Для каждого клиента действует услуга по бесплатной обработке одной фото c помещением ее в мое портфолио, или на платной основе если есть подобное фото в портфолио, но вы хотите посмотреть обработку именно на своем исходнике.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Предметная ретушь34 просмотра
- Портретная ретушь56 просмотров
- Цветокоррекция/ Тонирование фотографии51 просмотр
- Реставрация фотографий69 просмотров
- Предметная ретушь33 просмотра
- Портретная ретушь44 просмотра
- Обработка фото35 просмотров
- Реставрация фотографий41 просмотр
- Предметная ретушь38 просмотров
- Портретная ретушь52 просмотра
- Портретная ретушь46 просмотров
- Восстановление и подготовка фото для памятника68 просмотров