Редактор звука

Продуктивного и солнечного дня!)

Меня зовут Сергей, я развиваюсь как творческая личность в сфере - создание и обработка звука, и его визуализацией.

Недавно приобрёл оборудование для записи.

Хочу улучшить свой голос, поэтому и решил заняться озвучкой.

Пока, что владею только русским языком.

Фриланс в данный момент, это мой основной источник дохода, поэтому подхожу к делу ответственно, и с ноткой креатива.

Бужу рад сотрудничеству в интересных проектах.

С уважением, Сергей.