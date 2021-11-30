Редактор звука
Продуктивного и солнечного дня!)Меня зовут Сергей, я развиваюсь как творческая личность в сфере - создание и обработка звука, и его визуализацией.
Недавно приобрёл оборудование для записи.
Хочу улучшить свой голос, поэтому и решил заняться озвучкой.
Пока, что владею только русским языком.
Фриланс в данный момент, это мой основной источник дохода, поэтому подхожу к делу ответственно, и с ноткой креатива.
Бужу рад сотрудничеству в интересных проектах.
С уважением, Сергей.
Действие аккаунта приостановлено!