Ну так это я переводчик. Но я могу делать и другие работы. Подробности в профиле.

Я могу перевести тексты с любого языка. Могу сразу несколько текстов. Цена будет зависеть какой текст. К примеру: 10 строк = 5 долларов. Так кто-то может сказать, что это много, но это мое время и труд. Также если срочно нужно я могу даже обработать ваше фото,ну или несколько фото. Цена будет зависеть, что именно нужно будет сделать. Также могу и смонтировать видео для ток тока. Цена также будет зависеть, что именно нужно сделать. Ко мне можно бросать заявки в любое время. Я буду ждать сделаю любую работу что здесь написано.