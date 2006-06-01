С.т.: +1-767-6148311

mailto:nafanja [@] nafanja.ru

Образование: среднее (средняя школа), начальное профессиональное (колледж), незаконченное высшее (программист-экономист).

Опыт работы:

1) Системный администратор Управления Образованием г. Муравленко. 1 год. Техническая поддержка и администрирование парка из более 300 рабочих станций, локальной сети (Windows 2000, Windows 98). Поддержка и администрирование Интернет-сервера RH Linux (DNS, RAS, NAT, Squid, Firewall, SMTP, POP3, Apache, PHP, MySQL, HTML, SSI, CSS, JavaScript).

2) Системный администратор Кафедры ВТ, 1 год. Поддержка и администрирование Windows .NET Server (AD, Internet, DNS, DHCP, Mail, Firewall SMTP, POP3), локальной сети (Windows 2000, 40 рабочих станций).

3) Госналог инспектор-программист. 3 года. Поддержка и администрирование Windows 2000 Server, Widows 2003 Server (AD, DNS, DHCP, MSSQL Server 2000, специализированное программное обеспечение), FreeBSD (Squid, SMTP, POP3, NAT, MySQL, Apache, PHP, Firewall, SSHd), специализированных серверов шифрования каналов передачи данных, локальной сети (Windows 2000, Routers, 60 рабочих станций). Проектирование и разработка специализированного программного обеспечения для работы с базами данных. Получены сертификаты на соответствие занимаемой должности.

4) Системный администратор ИТА «Аспект»/«Русское Радио Муравленко». 1 год. Поддержка и администрирование серверов и роутеров на базе FreeBSD 4.x, 5.x (DNS, DHCP, SMTP, POP3, Squid, NAT, Firewall, RAS, ProFTPd, SSH2), установка и настройка специализированного программного обеспечения, сопровождение локальной сети (Windows 98, Windows 2000, Windows XP, 20 рабочих станций).

5) Системный администратор CCP Inc. Настройка и администрирование linux (DNS, SMTP, Apache, PHP, MySQL, Virtuozzo), сопровождение локальной сети (Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server).

Владение иностранными языками:

технический английский;

разговорный английский.

И многое другое...