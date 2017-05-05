Создаю дизайн для всего с любовью и удовольствием! Я фотографирую – значит я дышу, я создаю дизайн – значит я живу.

Обо мне:

2 года работала в рекламном агенстве, создавала индивидуальный стиль для клиентов, начиная от разработки логотипа, дизайна сайта, листовок… и до внешней рекламы. Затем попробовав создавать дизайн в интернете, кнопки, иконки, баннера, стала обучаться на курсах и стала создавать дизайн для Landing Page, Интернет магазинов и прочего.

Мои технические навыки:

Adobe Photoshop– более 10 лет – обработка фото и

Более 5лет - дизайн и верстка

CorelDRAW – более 5 лет работа с векторнойграфикой, разработка логотипов,создание макетов, отрисовка фото в вектор, верстка.

AdobeIllustrator – базовые навыки.