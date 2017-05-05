Создаю дизайн для всего с любовью и удовольствием! Я фотографирую – значит я дышу, я создаю дизайн – значит я живу.
Обо мне:
2 года работала в рекламном агенстве, создавала индивидуальный стиль для клиентов, начиная от разработки логотипа, дизайна сайта, листовок… и до внешней рекламы. Затем попробовав создавать дизайн в интернете, кнопки, иконки, баннера, стала обучаться на курсах и стала создавать дизайн для Landing Page, Интернет магазинов и прочего.
Мои технические навыки:
Adobe Photoshop– более 10 лет – обработка фото и
Более 5лет - дизайн и верстка
CorelDRAW – более 5 лет работа с векторнойграфикой, разработка логотипов,создание макетов, отрисовка фото в вектор, верстка.
AdobeIllustrator – базовые навыки.
Портфолио
- Наружная реклама126 просмотров
- Предметная съмка159 просмотров
- Портретная съмка182 просмотра
- Фотопроэкты пейзажная съемка171 просмотр
- Пластиковая карта156 просмотров
- Логотипы156 просмотров
- Landing Page124 просмотра
- Визитки155 просмотров