Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Меня зовут Зайнап. Живу в России.Имею высшее экономическое образование. Обучаясь в «Академии заработка в интернете» освоила новую для себя профессию - транскрибатор. В настоящее время продолжаю

там учиться, потому что хочу усовершенствовать свои знания.

Хочу предложить вам свои услуги по расшифровке аудио и видео файлов. Работу по

транскрибации могу выполнить как в Worde, так и в Google doc, на русском языке.

При этом гарантирую грамотность и качество.

К сотрудничеству готова!

Что касается моих личностных качеств - это ответственность, добросовестность,

исполнительская дисциплина, а также трудолюбие, усидчивость и терпеливость.

Люблю шить, вязать, выращивать цветы в огороде и обожаю кататься на велосипеде.