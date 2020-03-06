Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Меня зовут Зайнап. Живу в России.Имею высшее экономическое образование. Обучаясь в «Академии заработка в интернете» освоила новую для себя профессию - транскрибатор. В настоящее время продолжаю
там учиться, потому что хочу усовершенствовать свои знания.
Хочу предложить вам свои услуги по расшифровке аудио и видео файлов. Работу по
транскрибации могу выполнить как в Worde, так и в Google doc, на русском языке.
При этом гарантирую грамотность и качество.
К сотрудничеству готова!
Что касается моих личностных качеств - это ответственность, добросовестность,
исполнительская дисциплина, а также трудолюбие, усидчивость и терпеливость.
Люблю шить, вязать, выращивать цветы в огороде и обожаю кататься на велосипеде.
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