Nagaevalla

Контент-менеджер, администрирование, поддержка,журналистика

Удаленная работа и фриланс:

- внештатный журналист газета "Метро"

- журнал "Кураж"

- он-лайн бизнес-инкубатор "Top-ideas" - администратор сайта. контент-менеджер

- выпускающий редактор серии авторских книг и журналов

- контент-менеджер, администратор grc-kazan.ru

- рерайтинг

08.2009 - 12.2010 , ОАО "Современные Интернет Технологии"

Информационные технологии/системная интеграция

ведущий менеджер

администрирование персональной страницы заказчика, электронной хоккейной газеты, составление технических заданий программистам и дизайнерам, поддержка тем на форуме, html верстка, работа с заказчиком, реализация идей заказчика относительно своего сайта, не выпадая из общей концепции, продвижение альтернативными методами рекламы (при нулевом рекламном бюджете).

Результаты работы:

— преобразование из автобиографической страницы с 3 разделами («Биография», «Фото», «Трудовой путь») в информативно – развлекательный портал + образовательный электронный проект для студентов преподавателей и студентов АГНИ с посещаемостью, в среднем, 500 человек в день

— на основе материалов сайта выпущено 2 печатных издания («Дайджест» - выборка самого интересного за год работы и «Семейная кухня» — за основу взяты материалы из кулинарного раздела сайта)

— открытая Интернет трансляция защиты дипломных работ студентов АГНИ

— создание закрытой социальной сети для выпускников и студентов АГНИ

— создание модели бизнес – симулятора для посетителей сайта

09.2005 - 06.2009 , журнал "Светский"

СМИ

колумнист/ внештатный журналист

Вела 2 авторские колонки:

1) посвященная интересным ресурсам интернета. В список моих обязанностей входило:

— мониторинг новейших сетевых ресурсов (зарождение социальных сетей, развитие блогосферы, неожиданные веб-дизайнерские решения сайтов; наиболее функциональные и удобные с позиции пользователя сайты)

— подбор материала, отвечающего тематике номера;

— написание статей

Изучение, анализ и использование Интернет – пространства входило в мои обязанности и позволило мне отслеживать последние тенденции и тренды электронных средств массовой коммуникации и получить полезные знания и навыки о том, каким должен быть современный сайт с точки зрения функциональности, удобстве пользования, а также, контента.

2) Кино - колонка (обзор кино "без попкорна")

06.2004 - 08.2005 , Ozone PROMO

Шоу-бизнес/развлечения/игорный бизнес

продавец - консультант узкопрофильного музыкального магазина

Знание стилей и направлений электронной музыки (клубной , easylistening и т.д), формирование заказов в магазин (ориентируясь на спрос и интерес посетителей), умение посоветовать, найти, предложить подходящую человеку музыку, исходя из спецификации магазина.

09.2002 - 03.2003 , Магазин видео - продукции "Другое кино"

Розничная торговля

продавец - консультант

Знание классики кинематографа, отслеживание альтернативных направлений, просмотр новых и старых фильмов с маркой "другое кино", умение побрать, найти, посоветовать фильм.

Отбор видеозаписей для киносеансов в ночном клубе Казани ("Веселый Роджер")

10.2000 - 12.2001 , Интернет - салон "Swift"

Информационные технологии/системная интеграция

администратор, консультатнт интернет - салона

Помощь в работе с интернетом посетителям салона - объяснение азов (2000 год - интернет дома редкость), поиск информации и оформление при надобности (рефераты, курсовые, архивные статьи и т.д.).