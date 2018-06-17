Дизайн - Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; 3ds Max; V-Ray; Corona; Zbrush; AutoCAD

Разработка дизайн проектов (от логотиповдо индивидуального стиля). 3D-моделирование и визуализация экстерьера и интерьера. Создание презентационного материала.

Опытный пользователь – Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; 3ds Max; V-Ray; Corona; Zbrush; AutoCAD

Образование: 2011-2017гг.

Бендерский Политехнический Филиал ПГУим. Т. Г. Шевченко, кафедра Архитектуры.

Опыт работы:

Приднестровскийгосударственный художественный музей г. Бендеры

Художник реставратор.

Создание дизайна и оформления альбомаПГХМ