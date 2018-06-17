Дизайн - Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; 3ds Max; V-Ray; Corona; Zbrush; AutoCAD
Разработка дизайн проектов (от логотиповдо индивидуального стиля). 3D-моделирование и визуализация экстерьера и интерьера. Создание презентационного материала.
Опытный пользователь – Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; 3ds Max; V-Ray; Corona; Zbrush; AutoCAD
Образование: 2011-2017гг.
Бендерский Политехнический Филиал ПГУим. Т. Г. Шевченко, кафедра Архитектуры.
Опыт работы:
- Приднестровскийгосударственный художественный музей г. Бендеры
Создание дизайна и оформления альбомаПГХМ
- Конструкторскоебюро ПТО «Молдавская РГЭС» г. Днестровск
Портфолио
- FLY107 просмотров
- Порыв121 просмотр
- Тур-взгляд129 просмотров
- Логотип аграрной компании173 просмотра
- Купольный дом175 просмотров
- Театр189 просмотров
- Территория БПФ341 просмотр
- Реконструкция159 просмотров
- НИЦ165 просмотров