Здравствуй!
Как каждый автор-создатель, оцениваю свою работу честно и рентабельно. Вам нужен качественный проект, а мне нужно крепкое и приятное сотрудничество. Выполняю работу качественно, так как для меня важно быть лучшим для Вас. Могу возглавить проект по созданию вашего заветного видео, создав сценарий и максимально понятно разложив всё по полочкам как должен выглядеть ваш материал и как его сделать (касательно видеосъёмки), после попадания снятого материала мне на монтажный стол - начинается моё волшебство!
Работаю с разными тематиками и стилями материала:
- Интервью / документальные фильмы / научные фильмы
- Клипы / социальные ролики / короткометражки
- Рекламы / обзоры / блоги / влоги / интро
- и т.д.
Опыт работы:
-Оператор-монтажёр на польском ТВ (1.5 года)
-Оператор LIVE трансляций ( 1 год )
-Частный монтажёр ( 3 года )
Знание софта (программ):
-Davinci Resolve
-Addobe Primier Pro
-Addobe Audition
-Addobe Photoshop
-Sony Vegas
-Final Cut Pro
-Cinema 4D