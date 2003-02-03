МОНТАЖ / САУНДДИЗАЙН / ОЗВУЧКА

Здравствуй!

Как каждый автор-создатель, оцениваю свою работу честно и рентабельно. Вам нужен качественный проект, а мне нужно крепкое и приятное сотрудничество. Выполняю работу качественно, так как для меня важно быть лучшим для Вас. Могу возглавить проект по созданию вашего заветного видео, создав сценарий и максимально понятно разложив всё по полочкам как должен выглядеть ваш материал и как его сделать (касательно видеосъёмки), после попадания снятого материала мне на монтажный стол - начинается моё волшебство!

Работаю с разными тематиками и стилями материала:

- Интервью / документальные фильмы / научные фильмы

- Клипы / социальные ролики / короткометражки

- Рекламы / обзоры / блоги / влоги / интро

- и т.д.

Опыт работы:

-Оператор-монтажёр на польском ТВ (1.5 года)

-Оператор LIVE трансляций ( 1 год )

-Частный монтажёр ( 3 года )

Знание софта (программ):

-Davinci Resolve

-Addobe Primier Pro

-Addobe Audition

-Addobe Photoshop

-Sony Vegas

-Final Cut Pro

-Cinema 4D