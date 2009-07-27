2 высших образования
1) педагогическое - факультет культурологии
2) экономическое - экономист-бухгалтер
1 неоконченное высшее - преподаватель английского языка (3 года обучения)
Опыт работы в реальном мире:
1) педагогический стаж - 15 лет (предметы: экономика, менеджмент, маркетинг, управление персоналом, культурология, этика, эстетика, мировая художественная культура)
2) кадровая работа - 2 года - поиск и приглашение работников, прием на работу
3) высший менеджмент и туризм - коммерческий директор туристической компании
Опыт текстовой работы и публикации:
1) статьи по экономическим дисциплинам (Научно-практические конференции) - 12 статей
2) статьи туристической направленности (научные) - 5 статей
3) статьи художественного содержания - туризм - 3 статьи
4) написание отчетов о поездках, турах, путешествиях
Хобби
1) путешествия - Россия и за рубеж
2) животные
3) книги
4) психология и человеческие отношения
5) мода