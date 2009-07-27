2 высших образования

1) педагогическое - факультет культурологии

2) экономическое - экономист-бухгалтер

1 неоконченное высшее - преподаватель английского языка (3 года обучения)

Опыт работы в реальном мире:

1) педагогический стаж - 15 лет (предметы: экономика, менеджмент, маркетинг, управление персоналом, культурология, этика, эстетика, мировая художественная культура)

2) кадровая работа - 2 года - поиск и приглашение работников, прием на работу

3) высший менеджмент и туризм - коммерческий директор туристической компании

Опыт текстовой работы и публикации:

1) статьи по экономическим дисциплинам (Научно-практические конференции) - 12 статей

2) статьи туристической направленности (научные) - 5 статей

3) статьи художественного содержания - туризм - 3 статьи

4) написание отчетов о поездках, турах, путешествиях

Хобби

1) путешествия - Россия и за рубеж

2) животные

3) книги

4) психология и человеческие отношения

5) мода