Начинающий дизигнер

Всем привет.

Я занимаюсь всем понемногу, ну точнее, что попросят на работе. Так что я занимаюсь и полиграфией, и администрированием сайта, и веб-дизайном. Я начинающий, и работ у меня не много (вот прям совсем), но могу сказать, что чувство стиля у меня есть, которое еще, конечно, нужно отрабатывать.

Владею Photoshop, немного Illustrator, но никогда не брался за CorelDraw.