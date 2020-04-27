Nagoshima

Владислав Nagoshima

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Начинающий дизигнер

Всем привет. 

Я занимаюсь всем понемногу, ну точнее, что попросят на работе. Так что я занимаюсь и полиграфией, и администрированием сайта, и веб-дизайном. Я начинающий, и работ у меня не много (вот прям совсем), но могу сказать, что чувство стиля у меня есть, которое еще, конечно, нужно отрабатывать. 

Владею Photoshop, немного Illustrator, но никогда не брался за CorelDraw.

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