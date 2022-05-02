Дизайн логотипов, визиток, рекламных баннеров, превью для YouTube и многое другое

Здравствуйте!

Портфолио — https://rostislavnagovitcin.myportfolio.com/

Меня зовут Ростислав и я готов помочь вам в отрисовке логотипа, создании дизайна для визиток, баннеров, листовок. Оформление группы ВК, канала на YouTube, страницы в Facebook, Twitter. Ретуширование фотографии, фотошоп любой сложности.

Для меня очень важно доверие клиентов и хорошее портфолио, поэтому гарантирую качественно выполненную работу строго в сроки! После предоставления результатов готов к правкам. Готов к постоянному сотрудничеству.