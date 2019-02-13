Юрист с 15-летним стажем

Юридические услуги в дистанционном режиме.

Гражданское право, налоговое право, трудовое право, арбитражное право.

Составление претензий и исковых заявлений.

Также - составление статей, в которых разбирается конкретная правовая ситуация.

Работа также может состоять из нескольких самостоятельных элементов: анализ ситуации, в которую Вы попали и предоставление полной консультации как из нее выходить; составление искового заявления и подробные консультации как его направлять, какие документы прикладывать; консультирование в процессе прохождения суда - возможно в нескольких инстанциях. Эти элементы оплачиваются по завершению каждого (консультации в процессе судебного дела оплачиваются только при положительном судебном решении, но по каждой инстанции - если суд многоступенчатый).