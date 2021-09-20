Видеомонтаж

Создам видео ролики для Ваших проектов!

Яркие, индивидуальные, запоминающиеся!

Видеоролик больше рассказывает о товаре, чем другой вид контента

Здравствуйте и добро пожаловать в карточку видео монтажера.

Меня зовут Наиля, и я буду рада помочь Вам с созданием любых видео роликов, а также презентаций и

векторной графики.

Создам для Вас:

Сценарии для видео

Бизнес трейлер

Бизнес слайд шоу

Промо видео

Видео заставки ИНТРО

Видео-логотип

Видео для YouTube

Видео для Instagram

Сторис формат 1080 на 1920 (9:16)

Посты в ленте 1080 на 1080 (1:1)

Добавление анимации к фото

Также я занимаюсь:

Дизайн логотипов.

Дизайн логотипов. Дизайн полиграфии.

Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули.

Создание презентаций.