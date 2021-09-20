NailyaVi

Наиля Азнабаева NailyaVi

 
41 годКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Видеомонтаж

Создам видео ролики для Ваших проектов!

Яркие, индивидуальные, запоминающиеся!

Видеоролик больше рассказывает о товаре, чем другой вид контента

Здравствуйте и добро пожаловать в карточку видео монтажера.

Меня зовут Наиля, и я буду рада помочь Вам с созданием любых видео роликов, а также презентаций и

векторной графики.

Создам для Вас:

  • Сценарии для видео
  • Бизнес трейлер
  • Бизнес слайд шоу
  • Промо видео
  • Видео заставки ИНТРО
  • Видео-логотип
  • Видео для YouTube
  • Видео для Instagram
Сторис формат 1080 на 1920 (9:16)

Посты в ленте 1080 на 1080 (1:1)

Добавление анимации к фото

Также я занимаюсь:

  • Дизайн логотипов.
  • Дизайн полиграфии.
  • Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули.
  • Создание презентаций.
Мои контакты
  • WhatsApp — + 7 708 300 31 77
Буду рада поработать над вашим проектом!