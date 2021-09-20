Видеомонтаж
Создам видео ролики для Ваших проектов!
Яркие, индивидуальные, запоминающиеся!
Видеоролик больше рассказывает о товаре, чем другой вид контента
Здравствуйте и добро пожаловать в карточку видео монтажера.
Меня зовут Наиля, и я буду рада помочь Вам с созданием любых видео роликов, а также презентаций и
векторной графики.
Создам для Вас:
- Сценарии для видео
- Бизнес трейлер
- Бизнес слайд шоу
- Промо видео
- Видео заставки ИНТРО
- Видео-логотип
- Видео для YouTube
- Видео для Instagram
Посты в ленте 1080 на 1080 (1:1)
Добавление анимации к фото
Также я занимаюсь:
- Дизайн логотипов.
- Дизайн полиграфии.
- Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули.
- Создание презентаций.
- E-mail — [email protected]
- Telegram — @Ami_Nalla
- WhatsApp — + 7 708 300 31 77