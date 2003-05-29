Здравствуй Гость моего профиля!

Меня зовут Наири и я начинающий Веб-разработчик :)

В свободное время люблю писать код для себя, также немного интересен дизайн.

Решил прийти в Фриланс, чтобы помогать людям делать Лучшие сайты ;)

Почему вам стоит меня выбрать? Потому что со мной Вы сэкономите:

1.Деньги - Готов как начинающий снизить цену на 20%. Почему я так делаю? Потому что мне нужно пополнять портфолио и будет правильно, если я помогу Вам с бюджетом.

- Готов как начинающий снизить цену на 20%. Почему я так делаю? Потому что мне нужно пополнять портфолио и будет правильно, если я помогу Вам с бюджетом. 2.Время - Владею слепой печатью и пишу код довольно быстро. Тем самым я стараюсь не усложнять работу мне и Вам.

- Владею слепой печатью и пишу код довольно быстро. Тем самым я стараюсь не усложнять работу мне и Вам. 3.Нервы - Если Вы забыли, что-то по дизайну, то я готов по вашей просьбе внести изменения без лишних затрат :)

Html5

Css3

-- FlexBox

-- Less

JavaScript(Базовые знания)

-- jQuery(Базовые знания)

Php(Базовые знания)

БЭМ

- Верстка Лэндинга

- Верстка Многостраничника

- Адаптивная верстка

- Ускорение загрузки сайта

Гарантия на верстку - В течении недели после того как я Вам передам архив с готовой версткой, я могу по Вашей просьбе вносить правки в коде без доплат.

Отвечаю я на сообщения в будние дни почти сразу, кроме выходных, так как в эти 2 дня я уделяю время себе и своей семье :)

Вы можете мне отписаться в лс или же в соц. сети которые немного ниже :)

Выбирайте меня и погнали!

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