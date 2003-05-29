Здравствуй Гость моего профиля!
Меня зовут Наири и я начинающий Веб-разработчик :)
В свободное время люблю писать код для себя, также немного интересен дизайн.
Решил прийти в Фриланс, чтобы помогать людям делать Лучшие сайты ;)
Почему вам стоит меня выбрать? Потому что со мной Вы сэкономите:
- 1.Деньги - Готов как начинающий снизить цену на 20%. Почему я так делаю? Потому что мне нужно пополнять портфолио и будет правильно, если я помогу Вам с бюджетом.
- 2.Время - Владею слепой печатью и пишу код довольно быстро. Тем самым я стараюсь не усложнять работу мне и Вам.
- 3.Нервы - Если Вы забыли, что-то по дизайну, то я готов по вашей просьбе внести изменения без лишних затрат :)
- Html5
- Css3
-- Less
- JavaScript(Базовые знания)
- Php(Базовые знания)
- БЭМ
- Верстка Лэндинга
- Верстка Многостраничника
- Адаптивная верстка
- Ускорение загрузки сайта
Гарантия на верстку - В течении недели после того как я Вам передам архив с готовой версткой, я могу по Вашей просьбе вносить правки в коде без доплат.
Отвечаю я на сообщения в будние дни почти сразу, кроме выходных, так как в эти 2 дня я уделяю время себе и своей семье :)
Вы можете мне отписаться в лс или же в соц. сети которые немного ниже :)
Выбирайте меня и погнали!
Контакты:
- Telegram - https://t.me/noganesyan
- Вконтакте - https://vk.com/nairi_ogan
- Instagram - nairi_oganesyan_
- Skype - live:oganesyannairi
- Почта - [email protected]