Web дизайн, Web банеры, Flash анимация, консультации специалиста.

Рекламные баннеры, разработка дизайн-проэктов, изготовление Flash меню, Консультации по правильному или целевому размещению рекламы, консультации по техническим вопросам механики сайтостроения, Имеется образование и опыт в социально-психологической отросли, так же возможны юридические консультации Internet политики и рисков, Независимые оценки и точки мнения.

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Цены договорные - зависят от объема работы и сложности заказа.

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График работы - круглосуточно.

Менеджмент, навыки общения присутствуют.

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Интересные предложения в рамках закона, общение с коммуникабельными людьми, учтивость и высокая нравственность приветствуются.

Порно, клоны, пирамиды, кликеры, лохотроны, спам-сайты, а также сайты Христианского направления стоят в 2 - 3 раза дороже и не приветствуются.

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Несколько примеров сайтов и рекламных баннеров:

http://www.dostavkavodaspb.ru

http://www.artx.cn

http://www.cultline.ru