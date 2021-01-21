Качественные сайты в срок! Вёрстка с кроссбраузерным и удобочитаемым кодом. Только чистый HTML5, CSS3 и JavaScript/JQuery.

Гарантия на верстку:

Если в течении трёх дней после передачи проекта у Вас появились пожелания, доработки, я смогу исправить их без дополнительных затрат.

................................................................................................................................................................................

Работая со мной вы:

- Получите качественную, валидную вёрстку точно в срок или раньше!

- Сэкономите деньги!

Всегда стараюсь подстроиться под Ваш бюджет, торг так же имеет место быть!

................................................................................................................................................................................

Обо мне:

- Студент с огромным желанием работать)

- Делаю качественно и в срок!

- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.

................................................................................................................................................................................

Почему пока нету отзывов?

Только сейчас решил начать карьеру фрилансера, поэтому не успел еще обзавестись отзывами. Но не переживайте , я живой человек с желанием делать свою работу и делать её каждый раз только лучше!

................................................................................................................................................................................

Связь со мной:

................................................................................................................................................................................

Буду рад сотрудничать!