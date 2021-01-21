Гарантия на верстку:
Если в течении трёх дней после передачи проекта у Вас появились пожелания, доработки, я смогу исправить их без дополнительных затрат.
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Работая со мной вы:
- Получите качественную, валидную вёрстку точно в срок или раньше!
- Сэкономите деньги!
Всегда стараюсь подстроиться под Ваш бюджет, торг так же имеет место быть!
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Обо мне:
- Студент с огромным желанием работать)
- Делаю качественно и в срок!
- Знание последних технологий в своей сфере деятельности.
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Почему пока нету отзывов?
Только сейчас решил начать карьеру фрилансера, поэтому не успел еще обзавестись отзывами. Но не переживайте, я живой человек с желанием делать свою работу и делать её каждый раз только лучше!
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Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: Nakoort ссылка
Буду рад сотрудничать!
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