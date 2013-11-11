Интересные и содержательные статьи - быстро, качественно и человекочитаемо.
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа. Задание нестандартное, но выполнено безупречно. Спасибо!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $1
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Стихи, Песни и Проза
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от $5
от 1 дня
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