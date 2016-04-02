NamiDorama

Журналист, рерайтер, копирайтер, монтажер

Войтюк Юлия Викторовна

Дата рождения: 16 января 1996 (20 лет)

Город: Харьков

Телефон: (098) 67 11 750

Эл. почта: [email protected]

Опыт работы: Корреспондент с 04.2015 по 07.2015 (3 месяца)Агентство Телевидения Новости (АТН) (новостное агентство)

Овладела навыками сбора информации, включая метод интервьюирования. В обязанности входила подготовка новостных сюжетов к эфиру, что включало такие этапы работы: сбор информации, съемка события с оператором, опрос информаторов, написание закадрового текста, его начитка.

Образование: Неоконченное высшее - Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, филологический факультет, специальность – журналистика, Харьков.

Профессиональные навыки:

Навыки работы с компьютером

Имею опыт в работе со следующими программными продуктами: Microsoft Office(а именно World и Excel), монтажной программой Adobe Premiere.

Владение языками:

Русский – высокий

Украинский – высокий

Английский – средний

Дополнительная информация:

Целеустремленная, ответственная, добросовестная, честная, исполнительная, доброжелательная, легко иду на контакт.