NamiDorama

Войтюк Юлия Викторовна
Дата рождения: 16 января 1996 (20 лет)
Город: Харьков
Телефон: (098) 67 11 750
Эл. почта: [email protected]
Опыт работы: Корреспондент с 04.2015 по 07.2015 (3 месяца)Агентство Телевидения Новости (АТН) (новостное агентство)
Овладела навыками сбора информации, включая метод интервьюирования. В обязанности входила подготовка новостных сюжетов к эфиру, что включало такие этапы работы: сбор информации, съемка события с оператором, опрос информаторов, написание закадрового текста, его начитка.
Образование: Неоконченное высшее - Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, филологический факультет, специальность – журналистика, Харьков.
Профессиональные навыки:
Навыки работы с компьютером
Имею опыт в работе со следующими программными продуктами: Microsoft Office(а именно World и Excel), монтажной программой Adobe Premiere.
Владение языками:
Русский – высокий
Украинский – высокий
Английский – средний
Дополнительная информация:
Целеустремленная, ответственная, добросовестная, честная, исполнительная, доброжелательная, легко иду на контакт.