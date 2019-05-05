Доброго времени суток)

Меня зовут Юля. Рисую векторные и растровые иллюстрации, логотипы и иконки. Имею базу академического рисунка.

Ответственно и скрупулезно подхожу к работе. Выполняю заказ в срок.

Я помогу вашей задумке воплотиться в жизнь.