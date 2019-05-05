Nami_Sei

Юлия Минина Nami_Sei

 
24 годаРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Доброго времени суток)  

Меня зовут Юля. Рисую векторные и растровые иллюстрации, логотипы и иконки. Имею базу академического рисунка. 

Ответственно и скрупулезно подхожу к работе. Выполняю заказ в срок. 

Я помогу вашей задумке воплотиться в жизнь. 

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