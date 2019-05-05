Доброго времени суток)
Меня зовут Юля. Рисую векторные и растровые иллюстрации, логотипы и иконки. Имею базу академического рисунка.
Ответственно и скрупулезно подхожу к работе. Выполняю заказ в срок.
Я помогу вашей задумке воплотиться в жизнь.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мшистый воин96 просмотров
- К звездам108 просмотров
- Логотип #ПолПакетаГречки113 просмотров
- Душа99 просмотров
- Сердце103 просмотра
- Флаер72 просмотра
- Красная Д.80 просмотров
- Девочка с корзинкой90 просмотров