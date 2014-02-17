Nana_Goshteliani

Нана Вдовиченко Nana_GoshtelianiNana_Goshteliani
Основной вид деятельности Компании Андерсен - разработка программного обеспечения, ключевыми направлениями которой являются:
Приложения для мобильных устройств;
Web-приложения;
Программное обеспечение для серверов и рабочих станций.
Главные принципы работы компании «Андерсен» - это ориентация на новейшие технологии и оперативное реагирование на изменения в сфере IT-решений. Лучшее подтверждение тому – результаты нашей деятельности. Так, в 2007 году мы разрабатывали приложения для SecondLife, в 2008 внедряли оплату кредитными картами в FaceBook, а в последние годы добились немалых успехов в разработке приложений для мобильных устройств.
Мы разрабатываем:
индивидуальные программные средства;
семантические архивы систем учета;
системы автоматизации бизнес-процессов;
базы данных;
сайты, включая создание интернет-магазинов и сайты-визитки.
Наши проекты интернет-магазинов приносят деньги, потому что:
они выглядят современно и презентабельно;
удобны и понятны любому среднестатистическому пользователю Сети;
они уже оптимизированы под запросы поисковых систем.
Офисы продаж компании находятся в Москве и Эйндховене, Нидерланды.
Офисы разработки - в Беларуси и на Украине.
Именно это позволяет нам предлагать нашим клиентам конкурентные цены, оставляя качество услуг очень высоким.
Сегодня «Андерсен» - это молодой, сплоченный коллектив, состоящий из полусотни профессионалов. Все специалисты имеют профильное высшее образование, большой опыт работы, свободно владеют английским языком. Каждый из нас прекрасно знает свое дело и умело использует профессиональные навыки на благо компании и клиентов.
Более детальную информацию о нашей компании и наших проектах Вы сможете найти у нас на сайте.