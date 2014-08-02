Пожалуй, когда работа приносит удовольствие - это высшее наслаждение.

Меня зовут Настя.

Да-да, вот так банально и коротко я и представилась со своими заказчиками, ведь нет смысла гнуть палку. Люблю печатать, а это самое главное. Готова перерыть тонны информации, что бы написать одну хорошую статью.

Самое главное всегда совершенствоваться!

И работа копирайтера помогает в этом. Ты узнаешь много нового! Это интересно.

Ближе к теме о работе, хватит воду лить

И так! А теперь коротко о работе. Люблю не слишком крупные заказы, но там посмотреть можно, что и сколько я буду делать.