Обработка фото, Полиграфический дизайн

Связаться со мной: https://vk.com/nano4ka_nana

E-mail: [email protected]

Образование:

Высшее дизайнерское образование. Опыт работы по специальности "Графический дизайнер" более 5 лет.

Работаю в статусе индивидуального предпринимателя, freelancer.

Перечень дизайнерских услуг:

- Фирменный стиль (айдентика);

- Разработка дизайна рекламных материалов, верстка полиграфической продукции;

- Ретушь фотографий, художественные иллюстрации;

- Наружная реклама.

Профессиональные навыки: Фотография: Съёмка свадеб, Love story, студийная, Обработка, ретушь. Разработка фирменного стиля, визитки, листовки, календари.

Знание программ:

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Corel Draw