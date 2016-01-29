Nano4ka86

Нана Кравченко Nano4ka86

 
37 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Обработка фото, Полиграфический дизайн

Связаться со мной: https://vk.com/nano4ka_nana

E-mail:  [email protected]

Образование: 

Высшее дизайнерское образование. Опыт работы по специальности "Графический дизайнер" более 5 лет. 

Работаю в статусе индивидуального предпринимателя, freelancer. 

Перечень дизайнерских услуг: 

- Фирменный стиль (айдентика); 

- Разработка дизайна рекламных материалов, верстка полиграфической продукции; 

- Ретушь фотографий, художественные иллюстрации;

- Наружная реклама.

Профессиональные навыки: Фотография: Съёмка свадеб, Love story, студийная, Обработка, ретушь. Разработка фирменного стиля, визитки, листовки, календари.

Знание программ: 

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Corel Draw

IllustratorPhotoshopРетушь фото
Портфолио