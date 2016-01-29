Обработка фото, Полиграфический дизайн
Связаться со мной: https://vk.com/nano4ka_nana
E-mail: [email protected]
Образование:
Высшее дизайнерское образование. Опыт работы по специальности "Графический дизайнер" более 5 лет.
Работаю в статусе индивидуального предпринимателя, freelancer.
Перечень дизайнерских услуг:
- Фирменный стиль (айдентика);
- Разработка дизайна рекламных материалов, верстка полиграфической продукции;
- Ретушь фотографий, художественные иллюстрации;
- Наружная реклама.
Профессиональные навыки: Фотография: Съёмка свадеб, Love story, студийная, Обработка, ретушь. Разработка фирменного стиля, визитки, листовки, календари.
Знание программ:
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Corel Draw
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