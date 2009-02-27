Дизайнер по наружной рекламе, иллюстратор.
Основная специализация - комплексное оформление фасадов (вывески, входные группы, дизайн облицовки фасада и т.п.), разработка сложных систем визуальной коммуникации в интерьере торгового центра и на прилегающей территории.
Также имеется большой опыт адаптации и разработки фирменного стиля в части стандарта наружного оформления сети магазинов и сети офисов (сети универсамов "Патерсон", "Остров", "Цезарь", сеть дополнителных офисов банка "Лайф", ВТБ, Всероссийская сеть офисов "Билайн").
Кроме того разрабатываю дизайн рекламного оформления фирменного транспорта, выполняю технические и научно-популярные иллюстрации, инфографику.
Все позиции подтверждены в портфолио выполненном в нескольких печатных альбомах.
Часть работ выложены на сайт.
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Портфолио
- Профиль самолета A320636 просмотров
- Отрисовка левого профиля (боковик) самолета МиГ-3510 просмотров
- Отрисовка ордена Великой Отечественной II степени350 просмотров