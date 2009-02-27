Дизайнер по наружной рекламе, иллюстратор.

Основная специализация - комплексное оформление фасадов (вывески, входные группы, дизайн облицовки фасада и т.п.), разработка сложных систем визуальной коммуникации в интерьере торгового центра и на прилегающей территории.

Также имеется большой опыт адаптации и разработки фирменного стиля в части стандарта наружного оформления сети магазинов и сети офисов (сети универсамов "Патерсон", "Остров", "Цезарь", сеть дополнителных офисов банка "Лайф", ВТБ, Всероссийская сеть офисов "Билайн").

Кроме того разрабатываю дизайн рекламного оформления фирменного транспорта, выполняю технические и научно-популярные иллюстрации, инфографику.

Все позиции подтверждены в портфолио выполненном в нескольких печатных альбомах.

Часть работ выложены на сайт.