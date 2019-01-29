Narciss2005

Копирайтер и начинающий писатель. Создаю живые и обаятельные тексты.

Здравствуйте, уважаемые заказчики. Расскажу немного о себе.

10 лет работала помощником генерального директора с функциями переводчика (английский, итальянский языки) в компании, занимающейся производством и поставкой рентгеновского медицинского оборудования. Переводила техническую и пользовательскую литературу (преимущественно с английского языка на русский), поэтому, несмотря на отсутствие технического образования, имею представление об излучателях, экранно-снимочных устройствах, столах-штативах, коллиматорах, стойках снимков, генераторах рентеговского излучения))До этого два года работала в общеобразовательной школе учителем английского языка и 5 лет преподавала частным образом.Сейчас воспитываю полуторогодовалого сына и, параллельно с написанием текстов, занимаюсь разработкой кулинарных рецептов для маленьких гурманов, а также дизайном одежды (преимущественно женской). Свои модели воплощаю сама при помощи вязального крючка и спиц.Люблю животных. В настоящее время у нас дома живут кот и кошка. Еще трое остались с моими родителями в Москве. Соответственно, с "кошачьей" тематикой тоже знакома.Обожаю натуральные камни и украшения из них. Увлекаюсь литотерапией. Неплохо разбираюсь в самоцветах.Увлекаюсь ароматерапией. Умею составлять композиции с эфирными маслами и знаю какие масла куда, в каком количестве, как и, главное, зачем подмешивать))Вот уже четыре года постоянно проживаю на севере Италии, в самой южной части озера Гарда, в курортном городке. С этой страной впервые лично познакомилась в 2009 году, во время своей первой служебной поездки на завод партнера нашей компании. С тех пор каждые два месяца посещала разные города и городки от Рима до Милана, от Портофино до Венеции, что позволило мне неплохо изучить местные обычаи, кухню и достопримечательности. Обожаю готовить.

Ответственна, неконфликтна, внимательна, с чувством юмора.

С удовольствием поработаю с вами, особенно, если тематика ваших заданий хотя бы отдаленно схожа с перечисленными выше видами деятельности. Обращайтесь!