Опыт работы:
август 2003
август 2013 преподаватель английского языка
кафедра языков Высшего Военного Училища (Ташкент)
апрель2002
июль 2003 Преподаватель английского языка
учебный центр «Совершенство знаний» (Ташкент)
ноябрь 2003
февраль 2005 член группы по разработке материалов
(Materials Developing Team, UzMERP, British Council)
февраль 2005
февраль 2006 член группы по разработке тестового материала
(Test Developing Team, UzMERP, British Council)
Образование:
июль 2003 Филолог английского языка
Сертификаты:
участие в семинарах по методике преподавания английского языка
(ELT methodology seminars British Council);
участие в семинарах по разработке материалов
(Materials Developing seminars British Council);
летняя школа центра самообразования, Украина
(Self-Access Summer School, British Council, Ukraine);
участие в семинарах по разработке тестового материала
(Test Developing seminars British Council);
IELTS, Академический модуль – 7.5
(IELTS, Academic Module – 7.5)
Портфолио
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