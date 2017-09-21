Nargo

Наргиса Nargo

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Грамотные переводы русский-английский-русский,набор текстов

Опыт работы:

август 2003

август 2013 преподаватель английского языка

кафедра языков Высшего Военного Училища (Ташкент)

апрель2002

июль 2003 Преподаватель английского языка

учебный центр «Совершенство знаний» (Ташкент)

ноябрь 2003

февраль 2005 член группы по разработке материалов

(Materials Developing Team, UzMERP, British Council)

февраль 2005

февраль 2006 член группы по разработке тестового материала

(Test Developing Team, UzMERP, British Council)

Образование:

июль 2003 Филолог английского языка

Сертификаты:

участие в семинарах по методике преподавания английского языка

(ELT methodology seminars British Council);

участие в семинарах по разработке материалов

(Materials Developing seminars British Council);

летняя школа центра самообразования, Украина

(Self-Access Summer School, British Council, Ukraine);

участие в семинарах по разработке тестового материала

(Test Developing seminars British Council);

IELTS, Академический модуль – 7.5

(IELTS, Academic Module – 7.5)

Портфолио

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#2259
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#4070
Переводы
нет отзывов
от $5
от 5 дней
#8617
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#9170