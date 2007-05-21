Требуется: • Верстка дизайна и привязка к Joomla • Перевод всех пунктов меню + служебных сообщений • Перевод сайта на последнюю версию Joomla при возможности • Перевод форума на последнюю версию Invision Power Board • Документирование существующего нестандартного функционала (таблицы + ...
- $800Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Имеется, сценарий ролика состоящий из 5 различных блоков, разделенных одинаковой анимационной вставкой. Общая продолжительность 35 минут. Есть наработки по блокам, в программе VVVV ( http://vvvv.org ) вывода 2х мерной графики. Необходимо расширить имеющуюся заставку до требуемого сценария. На ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Имеется, сценарий ролика состоящий из 5 различных блоков, разделенных одинаковой анимационной вставкой. Общая продолжительность 35 минут. Есть наработки по блокам, в программе VVVV ( http://vvvv.org ) вывода 2х мерной графики. Необходимо расширить имеющуюся заставку до требуемого сценария. На ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется разработать сайт ВсеЗнают.Ру Сайт: WiKi энциклопедия посвященная обмену знаниями о путешествиях Технологии: Обязательно уникальный WiKi движок с форумом, регистрацией, и модерацией.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад