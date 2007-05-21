Требуется: • Верстка дизайна и привязка к Joomla • Перевод всех пунктов меню + служебных сообщений • Перевод сайта на последнюю версию Joomla при возможности • Перевод форума на последнюю версию Invision Power Board • Документирование существующего нестандартного функционала (таблицы + ...