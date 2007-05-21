Nariman

Гость Nariman

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Локализация сайта, с дизайном и структурой Joomla

    $800

    Требуется: • Верстка дизайна и привязка к Joomla • Перевод всех пунктов меню + служебных сообщений • Перевод сайта на последнюю версию Joomla при возможности • Перевод форума на последнюю версию Invision Power Board • Документирование существующего нестандартного функционала (таблицы + ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект для специалиста по Direct X. Срочно!

    $1000

    Имеется, сценарий ролика состоящий из 5 различных блоков, разделенных одинаковой анимационной вставкой. Общая продолжительность 35 минут. Есть наработки по блокам, в программе VVVV ( http://vvvv.org ) вывода 2х мерной графики. Необходимо расширить имеющуюся заставку до требуемого сценария. На ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект для специалиста по Direct X. Срочно!

    $1000

    Имеется, сценарий ролика состоящий из 5 различных блоков, разделенных одинаковой анимационной вставкой. Общая продолжительность 35 минут. Есть наработки по блокам, в программе VVVV ( http://vvvv.org ) вывода 2х мерной графики. Необходимо расширить имеющуюся заставку до требуемого сценария. На ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка сайта

    $1000

    Требуется разработать сайт ВсеЗнают.Ру Сайт: WiKi энциклопедия посвященная обмену знаниями о путешествиях Технологии: Обязательно уникальный WiKi движок с форумом, регистрацией, и модерацией.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад