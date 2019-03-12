Narli

Андрей Бода Narli

 
28 летУкраина/Луцк
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов! Качественно и в срок!

МОИ НАВЫКИ

  • HTML (Pug);
  • CSS (SASS);
  • Bootstrap 3/4;
  • Gulp, Git
  • JavaScript, jQuery;
  • Настройка готовых решений (плагинов) на jQuery;
  • Адаптивная верстка с использованием медиа запросов;
  • Кроссбраузерная верстка;
  • Семантичная верстка HTML;
  • Понимание модульной верстки, именование классов по методологии БЭМ;
  • Навыки работы c веркторной графикой в формате SVG;
  • Опыт в переносе верстки на Laravel и Symfony;
Работаю по предоплате 30%.
JavascriptLaravelВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapjQuerySASSSymfonyGulpGit
Портфолио