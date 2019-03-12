Профессиональная верстка сайтов! Качественно и в срок!
МОИ НАВЫКИ
- HTML (Pug);
- CSS (SASS);
- Bootstrap 3/4;
- Gulp, Git
- JavaScript, jQuery;
- Настройка готовых решений (плагинов) на jQuery;
- Адаптивная верстка с использованием медиа запросов;
- Кроссбраузерная верстка;
- Семантичная верстка HTML;
- Понимание модульной верстки, именование классов по методологии БЭМ;
- Навыки работы c веркторной графикой в формате SVG;
- Опыт в переносе верстки на Laravel и Symfony;
Портфолио
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