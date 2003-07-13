NaroDesigner

Графический дизайнер
Привет, меня зовут Нарек
Я уже 3 лет в сфере дизайна.
По специальности я графический дизайнер, основные направления у меня это логотипы, оформление страниц, дизайн публикации в соц. сетей и брендинг. Я работаю как и с маленькими так и с большими компаниями. Работал и для телеканалов и в компании наружных реклам. Я гарантирую 100% уникальность моих работ.
- Всегда онлайн.
- 3-варианта логотипа.
- Ответственный профессиональный подход.
- Выполнение заказ в срок.
- Умение визуализировать фантазии клиента.
- Опыт в сфере бизнеса.
- Буду рад нашему долгому сотрудничеству.