NaroDesigner

Нарек NaroDesigner

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер

Привет, меня зовут Нарек

Я уже 3 лет в сфере дизайна.

По специальности я графический дизайнер, основные направления у меня это логотипы, оформление страниц, дизайн публикации в соц. сетей и брендинг. Я работаю как и с маленькими так и с большими компаниями. Работал и для телеканалов и в компании наружных реклам. Я гарантирую 100% уникальность моих работ.

  • Всегда онлайн.
  • 3-варианта логотипа.
  • Ответственный профессиональный подход.
  • Выполнение заказ в срок.
  • Умение визуализировать фантазии клиента.
  • Опыт в сфере бизнеса.
  • Буду рад нашему долгому сотрудничеству.