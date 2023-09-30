Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#833
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
ВКонтакте
Сделано всё качественно и ответственно. Все выполнены в срок! Результатом довольна?. Очень отзывчивый и терпеливый исполнитель.??? Обязательно буду ещё обращаться к такому специалисту! Спасибо большое за ваш Трудолюбие и любовь к своему делу)
Ответный отзыв
Ксения, благодарю вас за то, что доверили этот прекрасный проект мне.Было очень приятно и продуктивно с вами работать. Больших вам успехов во всех начинаниях!