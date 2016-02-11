Дизайнер сайтов и интерфейсов
Меня зовут Анастасия, я - начинающий веб-дизайнер. Прошла курсы в школе веб-дизайна.
Понимаю, что любой графический продукт начинается с анализа и проектирования прототипов,
знаю основные принципы юзабилити, типографики, шрифтов, умею грамотно представить информацию.
Имею базовые навыки работы в таких программах как Adobe Photoshop, CorelDRAW.
Легкообучаема, отвественна, люблю четкие задачи, выполняю поставленные задачи всегда в срок.
В портфолио есть ссылка на презентацию, в которой показан мой поэтапный подход к работе над проектом
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Портфолио
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