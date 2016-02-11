Дизайнер сайтов и интерфейсов

Меня зовут Анастасия, я - начинающий веб-дизайнер. Прошла курсы в школе веб-дизайна.

Понимаю, что любой графический продукт начинается с анализа и проектирования прототипов,

знаю основные принципы юзабилити, типографики, шрифтов, умею грамотно представить информацию.

Имею базовые навыки работы в таких программах как Adobe Photoshop, CorelDRAW.

Легкообучаема, отвественна, люблю четкие задачи, выполняю поставленные задачи всегда в срок.

В портфолио есть ссылка на презентацию, в которой показан мой поэтапный подход к работе над проектом