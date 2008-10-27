Nash-web - коллектив, занимающийся разработкой сайтов, модернизацией (доработка, редизайн), поддержкой и оптимизацией сайтов, а также установкой и адаптацией свободно распространяемых интернет-приложений (системы управления сайтом, управление проектом, форум ...).

Создание сайта - поэтапный процесс, затрагивающий различные области знаний и требующий навыков не только в программировании и html-верстке, но и в маркетинге, дизайне и даже психологии.

Наши специалисты обладают достаточным опытом, чтобы разработать сайт удовлетворяющий современным требованиям программирования и веб-дизайна. Создание веб-сайта осуществляется "под ключ", начиная с разработки концепции, дизайна и заканчивая настройкой системы редактирования сайта (системы управления сайтом, CMS), первичной оптимизацией сайта и его публикацией в сети.

В списке наших услуг присутствует Система Управления Содержимым сайта Joomla CMS, Системы управления Клиентами.

Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является предоставление таких услуг как :

• Решения в области веб дизайна и разработки пользовательских интерфейсов;

• Разработка фирменного стиля и полиграфии;

• Поддержка сайтов, и их модернизация;

• Раскрутка и продвижение сайта;

Мы создаем инструмент для интернет бизнеса.