Обработка и ретушь фотографий

Привет! Я жизнерадостная творческая личность. Обожаю свою работу, поэтому отношусь внимательно к пожеланиям клиента и выполняю заказ на совесть. Работаю только в Adobe Photoshop и что я могу:-Цветокоррекция; - Обтравка и всё что связано с фоном;- Beauty ретушь (владения техник DB и ЧР);- предметная ретушь (кроме ювелирных изделий);- И прочая обработка фотографий.

ВАЖНО: удаленная работа и по предоплате (простите, обжигались). Возможно выполнение тестового задания.

Inst.: nassydo_retoucher