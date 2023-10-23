Веб-разработка, дизайн и seo
Добрый день! Я являюсь начинающим веб-разработчиком, а также занимаюсь дизайном и seo. Могу сделать сайт с нуля или на платформе Tilda по собственному дизайну, а также подключить корпоративную почту и аналитику в сервисах Яндекс и Google для продвижения вашего сайта в поисковых системах.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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