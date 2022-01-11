В 2021 году закончила институт педагогики и психологии, имею красный диплом логопеда. Но уже на стадии окончания университета начала менять мышление по поводу интересов и профессии. Меня заинтересовал цифровой дизайн, в частности UX/UI-design. Проходить платные курсы как-то не лежала душа, поэтому я решила развиваться в этом самостоятельно и первоначально начала изучать Figma: срисовывала уже существующие дизайны, делала редизайны, а потом и вовсе начала придумывать приложения и то, как бы я хотела их видеть со стороны дизайнера и со стороны пользователя. Прошла бесплатный курс по этому сервису, что позволило ещё больше углубить свои знания. Также читала статьи и книги по дизайну. Знаю Sketch, Photoshop на начальном уровне. А также гайдлайны iOS и Android, основные паттерны пользовательского поведения. Считаю, что теория теорией, а практика необходима в реальных проектах, именно поэтому ищу стажировку/подработку/работу, чтобы набраться ещё большего опыта и, наконец, попробовать себя в реальном деле и времени.