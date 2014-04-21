Nastasenka

Анастасия Nastasenka

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Имею высшее экономическое образование по специальности экономика и менеджмент предприятия. Неоднократно принимала участие в конференциях по психологии и личностному развитию.

Обладаю опытом написания качественных текстов с высоким процентом антиплагиата.

Я грамотна, ответственна, усидчива, внимательна, быстро обучаюсь, легка в общении.

Пишу на самые разнообразные темы качественно и в установленный срок!

Обращайтесь!!!

Почта - [email protected]

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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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