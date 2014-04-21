Имею высшее экономическое образование по специальности экономика и менеджмент предприятия. Неоднократно принимала участие в конференциях по психологии и личностному развитию.
Обладаю опытом написания качественных текстов с высоким процентом антиплагиата.
Я грамотна, ответственна, усидчива, внимательна, быстро обучаюсь, легка в общении.
Пишу на самые разнообразные темы качественно и в установленный срок!
Обращайтесь!!!
Почта - [email protected]
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