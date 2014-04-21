Имею высшее экономическое образование по специальности экономика и менеджмент предприятия. Неоднократно принимала участие в конференциях по психологии и личностному развитию.

Обладаю опытом написания качественных текстов с высоким процентом антиплагиата.

Я грамотна, ответственна, усидчива, внимательна, быстро обучаюсь, легка в общении.

Пишу на самые разнообразные темы качественно и в установленный срок!

Обращайтесь!!!

Почта - [email protected]