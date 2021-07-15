Nastasia_Ivanova

Быстро, качественно, с душой!

Привет! Меня зовут Анастасия. В 2020 году окончила Кубанский технологический университет, г. Краснодара по направлению "Социология управления" кафедры социологии, правоведения и работы с персоналом. Есть опыт работы в сфере продаж, маркетинга и SMM. С августа 2020 года по февраль 2021 года маркетолог в агентстве комплексного консалтинга "Батискаф" г. Хабаровск. Работа на В2В рынке. Большой исследовательский опыт. Опыт работы в центре социологических исследований КубГТУ г. Краснодара. Так же настраиваю маркетинг на пивном заводе "Варрос" и еще на нескольких направлениях. Есть портфолио своих собственных исследований. Обладаю всеми, сопутствующими маркетинговой работе, навыками. Люблю работать на качество и в рамках оговоренных сроков. Ведь довольный клиент - это постоянный клиент!