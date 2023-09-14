Фрилансер
Привет, меня зовут Настя. Я начинающий фрилансер, и готова тебе помочь с переводом текстов, отредактирую фотки в мультяшном виде, сделаю логотип на любую тему и т.п.
Обращайся ко мне, я тебя не подведу!)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Фрилансернет просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
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Логотипы и Знаки
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$4/час
от $7от 4 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
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$5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Озвучивание
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$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга