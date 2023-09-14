Фрилансер

Привет, меня зовут Настя. Я начинающий фрилансер, и готова тебе помочь с переводом текстов, отредактирую фотки в мультяшном виде, сделаю логотип на любую тему и т.п.

Обращайся ко мне, я тебя не подведу!)