Nastasiiya

Здравствуйте! Меня зовут Настасья. Живу и учусь на 4 курсе университета в городе Санкт-Петербург. Институт Графического Дизайна. Специальность: Дизайн Рекламы. Всю жизнь занимаюсь творчеством. Окончила школу искусств. Имею разносторонние способности. Могу рисовать разными материалами и также создавать проекты в любых графических программах. Складываю пазлы. Нахожу подход к любому заказчику и считаю, что нет не выполнимых задач. Опыт работы почти два года. Штатный дизайнер в танцевальной студии. Буду рада помочь вам в выполнении любой задумки:)