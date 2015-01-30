NastasijaVP

Юридические услуги

Предоставляю следующие услуги:1) Создание юридического лица (ООО);2) Постановка на учет в налоговом органе обособленного подразделения (Налоговая г. Сургута)2) Внесение изменений в учредительные документы ООО, такие как смена адреса, увеличение уставного капитала, изменение ОКВЭД, и другие изменения связанные с внесением изменений в Устав общества;3) Внесение изменений не связанное с внесение изменений в учредительные документы, такие как смена директора, купля-продажа долей в уставном капитале ООО.Так же предоставляю услуги по составлению следующих договоров:1) купли-продажи имущества (товара и т.д.);2) поставки имущества (товара и т.д.);3) аренды нежилых/жилых помещений;4) аренды транспортных средств;5) оказания услуг, всех видов в т.ч. спецтехникой/техникой;Возможно составление договоров любой иной тематики.Оказываю услуги по претензионной и исковой работе в Арбитражных судах, полное сопровождение фирмы в т.ч. написание претензии, подача искового заявления в Арбитражный суд, участие в суде, при необходимости подача апелляционной жалобы по делу, либо написание отзыв на исковое заявление.Имею высшее юридическое образование, на данный момент работаю юристом.Стоимость работ разная за каждую отдельную услугу, согласно прейскуранту. Расценки по любому интересующему Вас вопросу высылаю на электронную почту при личном обращении.