Анастасия Конева Nastasja_KonevaNastasja_Koneva
Дом – это место, которое тебя питает, успокаивает и вдохновляет. Мы понимаем это и подходим к данной задаче с наивысшей ответственностью.
Наш метод работы заключается в расшифровке желаний клиента. Для этого мы проникаем в суть его быта и образа жизни, знакомимся со списком вещей и образов, которые ему нравятся - музыка, искусство, архитектура. Из этого набора создается картина, которая всецело влияет на дизайн, ведь мы создаем пространство для жизни конкретного человека.
Архитектурное проектирование - это сбор информации, обработка и последующее ее применение. Для подобной работы необходим не только опыт, но и большое количество знаний в разных сферах, в зависимости от того, к какой из них принадлежит объект.
Кроме технологии, знаний норм и их применения, мы используем эмоциональный, символический и психологический подход к проектированию, позволяющий добиться уникальности и живости решений. Эта часть процесса самая короткая, лишь на начальной стадии проектирования, но она-то и является самой важной.
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