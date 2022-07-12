Nastassiatuz

Анастасия Тузикова NastassiatuzNastassiatuz
25 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайнер сайтов| Разработчик сайтов на Тильда
Разработаю и создам для вас сайт под ключ:
- Лендинг (одностраничный сайт),
- Интернет-Магазин,
- Многостраничный сайт
Работаю как с готовыми блоками, так и с нулевыми. Имею навык работы с анимацией при помощи кода.
Немного расскажу о себе. Я из Беларуси, получила высшее образование в Польше и сразу же уехала жить в Германию, но любви к немецкому так и не появилось, поэтому очень люблю сотрудничать с русскоязычными)
📞 Коммуникация и оплата
- С удовольствием общаюсь голосом в любом удобном мессенджере ( звонок, голосовые сообщения, на крайний случай переписка)
- Работаю по предоплате 50/50
- Быстро отвечаю на сообщения
- Для удобства и легкости в общении предлагаю переходить на «ты» (если вы не против):)
Буду рада начать наше сотрудничество как можно скорее!
Я против войны в Украине!