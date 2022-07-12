Nastassiatuz

Дизайнер сайтов| Разработчик сайтов на Тильда

 Разработаю и создам для вас сайт под ключ:

Лендинг (одностраничный сайт),

Интернет-Магазин,

Многостраничный сайт

Работаю с графическим редактором, а так же верстаю макеты в

Работаю как с готовыми блоками, так и с нулевыми. Имею навык работы с анимацией при помощи кода.

Немного расскажу о себе. Я из Беларуси, получила высшее образование в Польше и сразу же уехала жить в Германию, но любви к немецкому так и не появилось, поэтому очень люблю сотрудничать с русскоязычными)

📞 Коммуникация и оплата

С удовольствием общаюсь голосом в любом удобном мессенджере ( звонок, голосовые сообщения, на крайний случай переписка)

Работаю по предоплате 50/50

Быстро отвечаю на сообщения

Для удобства и легкости в общении предлагаю переходить на «ты» (если вы не против):)

朗Ах да, хорошая нвость! Правки и корректировки в ходе сотрудничества БЕСПЛАТНЫЕ!

Буду рада начать наше сотрудничество как можно скорее!