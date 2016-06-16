Дизайнер интерьера, архитектор, 3d визуализатор.

Закончила Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры.Архитектурный факультет. Имею опыт работы дизайнером-визуализатром (4 года в студии дизайна), опыт в дизайне мебели также опыт частной практики. Имею собственные проэкты. Владею навыками программ:3dsMaxDesign + Yray, ArchiCAD,AdobePhotoshop,CorelDRAW