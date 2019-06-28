Начинающий переводчик с английского языка

Здравствуйте, спасибо, что зашли на мою страницу.

Теперь немного расскажу о себе. Я являюсь начинающим переводчиком с английского языка. Почему именно начинающий? В данный момент обучаюсь в университете на инженера-эколога, паралельно обучаюсь на переводчика. Опыта работы было очень мало, в основном переводила публицистические статьи для сайтов, но я люблю английский язык и готова обучаться, приобретать опыт в этой области.