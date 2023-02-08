Nastia1996

О себе:
Имею высшее образование в сфере дизайна - закончила СПБГУПТД.
Разрабатывала дизайн логотипов для множества компаний, например: фармацевтические компании
Заведения быстрого питания
Магазины спортивного снаряжения
Логотипы сайтов и каналов в соц. сетях
В своей работе я всегда руководствуюсь принципом, чтобы результат моей работы не только шикарно выглядел, но и приносил Вам практическую пользу. Мне всегда приятно видеть, когда мои иллюстрации или логотипы успешно применяются в различных бизнес-проектах.
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Каждый weblancer включает в себя :
- индивидуальный подход
- бесконечные правки
- исходники в подарок
- результат высшего качества
Каждая моя работа имеет пожизненную гарантию. Круглосуточная поддержка гарантирована даже по окончанию работы.
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