Nastia1996

Дизайнер

О себе:

Имею высшее образование в сфере дизайна - закончила СПБГУПТД.

Разрабатывала дизайн логотипов для множества компаний, например: фармацевтические компании

Заведения быстрого питания

Магазины спортивного снаряжения

Логотипы сайтов и каналов в соц. сетях

В своей работе я всегда руководствуюсь принципом, чтобы результат моей работы не только шикарно выглядел, но и приносил Вам практическую пользу. Мне всегда приятно видеть, когда мои иллюстрации или логотипы успешно применяются в различных бизнес-проектах.

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Каждый weblancer включает в себя :

- индивидуальный подход

- бесконечные правки

- исходники в подарок

- результат высшего качества

Каждая моя работа имеет пожизненную гарантию. Круглосуточная поддержка гарантирована даже по окончанию работы.

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