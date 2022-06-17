Инфографика для маркетплейсах

Я - Анастасия, создаю инфографику карточек товаров для Wildberries, Ozon и других маркетплейсов.Буду рада создать для вас карточку товара, которая привлечет внимание покупателейДля оформления заказа потребуется:- Фотографии вашего товара (если есть фото, а если фото нет то будут взяты из интернета)- Название товара- Текст, который вы хотите разместить на обложке и внутренних картинках- Примеры карточек конкурентов- Пожелания по оформлению