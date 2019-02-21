Скорая SMM/SMO помощь
Сделаю за вас то, что нужно было сделать ещё вчера.
Работаю с соц.сетями VK / Instagram / Facebook / Telegram / Youtube
Настройки группы/мероприятия с нуля. Привлечение ЦА легальными способами.
Таргетинг, парсинг, инвайтинг и другие нецензурные выражения.
Контент-план, наполнение, картинки, flat lay.
Всё вручную, без программ и ботов. В продвижении с 2013 года.
Подробный прайс на услуги но запросу. Цены демократичные. Начинающим артистам скидки.
Вопросы?
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обложка альбома группы90 просмотров
- Обложка альбома группы92 просмотра
- Мерч для группы86 просмотров
- Концерты группы 25/17101 просмотр
- Концерты группы The Hatters112 просмотров
- Фестиваль WoP (2017), WoP vol.2 (2018)86 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга