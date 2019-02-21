Скорая SMM/SMO помощь

Сделаю за вас то, что нужно было сделать ещё вчера.

Работаю с соц.сетями VK / Instagram / Facebook / Telegram / Youtube

Настройки группы/мероприятия с нуля. Привлечение ЦА легальными способами.

Таргетинг, парсинг, инвайтинг и другие нецензурные выражения.

Контент-план, наполнение, картинки, flat lay.

Всё вручную, без программ и ботов. В продвижении с 2013 года.

Подробный прайс на услуги но запросу. Цены демократичные. Начинающим артистам скидки.

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